Son dakika: Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son dakika haberi... Transfer sezonuna fırtına gibi giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Vekili Semih Özsoy yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken, yönetim de Özsoy'un istifasının kabul edildiğini açıkladı.
Yeni sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle giren Fenerbahçe, Semih Özsoy'un istifasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Semih Özsoy'un yönetim kurulu üyeliğinden isitifa ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır.
Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir.
Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 20:11
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