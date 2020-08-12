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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı

’da rüzgarı

Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı

Sarı-lacivertlilerin yeni hocası , uyguladığı antrenman metotlarıyla futbolcularını 2020-21'e hazırlıyor. İlk olarak idmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koyan genç teknik adam, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını öğrencilerine anlatıyor.

45 yaşındaki hoca, 'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.

TESTTEN GEÇTİLER
Hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de dün futbolcular, birçok testten geçti. Oyuncular, 'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu, akşam saatlerinde de laktat testinden geçti.

  1. 12.8.2020
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