Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı

45 yaşındaki hoca, Samandıra'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.



TESTTEN GEÇTİLER

Hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de dün futbolcular, birçok testten geçti. Oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu, akşam saatlerinde de laktat testinden geçti.