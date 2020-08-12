Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı
Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Erol Bulut, uyguladığı antrenman metotlarıyla futbolcularını 2020-21'e hazırlıyor. İlk olarak idmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koyan genç teknik adam, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını öğrencilerine anlatıyor.
45 yaşındaki hoca, Samandıra'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.
TESTTEN GEÇTİLER
Hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de dün futbolcular, birçok testten geçti. Oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu, akşam saatlerinde de laktat testinden geçti.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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