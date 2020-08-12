Muriqi 25 milyon euro!
Uzun süredir Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriqi için pazarlık devam ediyor. İtalyan Calciomercato, İtalyan ekibinin son olarak 18 milyon euro teklif ettiği iddia ederken, Fenerbahçe'nin 25 milyon euro'da direttiğini yazdı.
26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan Lazio, tüm şartları zorluyor, Fenerbahçe ise istediği bedelin altına düşmüyor. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha masaya oturacağı ve somut adımların atılabileceği vurgulanıyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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