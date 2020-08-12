Muriqi 25 milyon euro!

26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan Lazio, tüm şartları zorluyor, Fenerbahçe ise istediği bedelin altına düşmüyor. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha masaya oturacağı ve somut adımların atılabileceği vurgulanıyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.