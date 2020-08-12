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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Muriqi 25 milyon euro!

Muriqi 25 milyon euro!

Uzun süredir 'nun peşinde olduğu Vedat Muriqi için pazarlık devam ediyor. Calciomercato, İtalyan ekibinin son olarak 18 milyon euro teklif ettiği iddia ederken, 'nin 25 milyon euro'da direttiğini yazdı.

26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan , tüm şartları zorluyor, ise istediği bedelin altına düşmüyor. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha masaya oturacağı ve somut adımların atılabileceği vurgulanıyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

  1. 12.8.2020
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