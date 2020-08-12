Fenerbahçe için Livaja iddiası!

Yunan Gazzetta yazarı Johny Georgopoylos, dün Radyospor'a flaş açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un AEK forması giyen Marko Livaja'yı istediğini belirtip, "Fenerbahçe, onunla ilgileniyor. Önemli liglerde oynadı, Rubin Kazan'da oynadı, İspanya deneyimi var. Yunanistan'da futbol oynadığı için Erol Bulut sıcak bakıyor. Yunan pazarını iyi biliyor. Erol Bulut bu transferi çok istiyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yok. Yunan liginin en değerli oyuncularından biri ve kolay vazgeçilmeyecek bir futbolcu" diye konuştu.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un ısrarcı olduğu iddia edilen Marko Livaja için istenen bedel ortaya çıktı. Yunanistan temsilcisi AEK Atina'nın 26 yaşındaki golcü futbolcunun transferinde 2 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. 3 sezondur formasını giydiği Yunan temsilcisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Hırvat futbolcunun da Fenerbahçe'den senelik 2.2 milyon euro talep ettiği kaydedildi.