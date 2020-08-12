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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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için Livaja iddiası!

Fenerbahçe için Livaja iddiası!

formasıyla bu sezon 41 resmi maçta oynayan golcü futbolcu, 15 kez rakip fileleri havalandırdı, 9 asist yaptı. haberi böyle duyurdu.

Yunan Gazzetta yazarı Johny Georgopoylos, dün Radyospor'a flaş açıklamalar yaptı. 'un forması giyen 'yı istediğini belirtip, "Fenerbahçe, onunla ilgileniyor. Önemli liglerde oynadı, 'da oynadı, deneyimi var. 'da futbol oynadığı için Erol Bulut sıcak bakıyor. Yunan pazarını iyi biliyor. Erol Bulut bu transferi çok istiyor. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yok. Yunan liginin en değerli oyuncularından biri ve kolay vazgeçilmeyecek bir futbolcu" diye konuştu.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un ısrarcı olduğu iddia edilen Marko Livaja için istenen bedel ortaya çıktı. Yunanistan temsilcisi AEK Atina'nın 26 yaşındaki golcü futbolcunun transferinde 2 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. 3 sezondur formasını giydiği Yunan temsilcisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Hırvat futbolcunun da Fenerbahçe'den senelik 2.2 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

  1. 12.8.2020
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