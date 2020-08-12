Kasapoğlu’ndan efsaneye ziyaret

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da yaptığı incelemelerin ardından Fenerbahçe'nin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in kabrini ziyaret etti. "Ordinaryusu, Lefter'i ziyaret etmeden gidemezdik" diyen Kasapoğlu, "Futbolumuza kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.