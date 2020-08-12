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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kasapoğlu’ndan efsaneye ziyaret

Kasapoğlu’ndan efsaneye ziyaret

, 'da yaptığı incelemelerin ardından 'nin efsane ismi 'in kabrini ziyaret etti.

, 'da yaptığı incelemelerin ardından 'nin efsane ismi 'in kabrini ziyaret etti. "Ordinaryusu, Lefter'i ziyaret etmeden gidemezdik" diyen Kasapoğlu, " kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 12.8.2020
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