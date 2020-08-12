Diego Reyes virüsü kaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Diego Reyes virüsü kaptı

virüsü kaptı

Diego Reyes virüsü kaptı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den Tigres'e transfer olan , corona virüsüne yakalandı.

Kariyerine ülkesinde devam eden Meksikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 12.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diego Reyes virüsü kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA