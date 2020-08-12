Diego Reyes virüsü kaptı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Tigres'e transfer olan Diego Reyes, corona virüsüne yakalandı.
Kariyerine ülkesinde devam eden Meksikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 12.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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