Diego Reyes virüsü kaptı

Kariyerine ülkesinde devam eden Meksikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.