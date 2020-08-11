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11 Ağustos 2020, Salı
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Tolgay’dan indirime ret

Tolgay’dan indirime ret

Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. 2 milyon euro maaş alan 'ın buna yanaşmadığı bildirildi.

Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi. 2 milyon euro maaş alan 'ın buna yanaşmadığı bildirildi. Ücretini 1 milyon euro'ya düşürmesi istenen gurbetçi futbolcunun, yönetime karşı öneri olarak, "Bana 'dan maaşımın bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesi durumunda teklif var. Kabul ederseniz giderim" dediği ifade edildi.

  1. 11.8.2020
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