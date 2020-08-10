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Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu haberi... Sezonun sona maçının ardından futbol kariyerine veda ettiği aktarılan tecrübe abidesi için flaş bir habere imza atıldı. Peki, Emre Belözoğlu gelecek sezon Fenerbahçe'de aktif futbol yaşantısına devam edecek mi? İşte cevabı...
10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:10
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Sezonun bitmesine ve transferler açıklanmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun pozisyonu konusunda hala bir resmi açıklama yapılmadı.
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Yeni sezonda sportif direktör olarak görev alması beklenen Belözoğlu'nun bu nedenle aktif futbolculuk kariyerine nokta koyması gerekiyor.
Ancak futbolcunun bir sene daha oynamak istediği de biliniyor.
Bu kadar uzun ve parlak bir kariyeri; dolu tribünler önünde, şampiyonlukla ve milli takımla Avrupa Şampiyonası'na giderek taçlandırmak isteyen Emre, bu üç isteğini bu sene gerçekleşmedi.
Kendisine çok iyi bakan, profesyonelce yaşayan 40 yaşındaki futbolcunun önünde hala böyle bir seçenek bulunuyor.