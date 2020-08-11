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11 Ağustos 2020, Salı
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Dirar hiçbir yere gitmiyor

Dirar hiçbir yere gitmiyor

ile ismi anılan Nabil Dirar'ın menajeri, Faslı oyuncunun 'den ayrılmayacağını açıkladı.

basınına konuşan Fouad Ben Kouider, "Nabil sözleşmesini daha yeni uzattı. 'de yoluna devam edecek. Evet, 'ya yanıma geldi ancak sadece 'a gitmek için!" ifadelerini kullandı. Dirar'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 11.8.2020
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