Dirar hiçbir yere gitmiyor
Club Brugge ile ismi anılan Nabil Dirar'ın menajeri, Faslı oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıkladı.
Afrika basınına konuşan Fouad Ben Kouider, "Nabil sözleşmesini daha yeni uzattı. Fenerbahçe'de yoluna devam edecek. Evet, Belçika'ya yanıma geldi ancak sadece İstanbul'a gitmek için!" ifadelerini kullandı. Dirar'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 11.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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