Dirar hiçbir yere gitmiyor

Afrika basınına konuşan Fouad Ben Kouider, "Nabil sözleşmesini daha yeni uzattı. Fenerbahçe'de yoluna devam edecek. Evet, Belçika'ya yanıma geldi ancak sadece İstanbul'a gitmek için!" ifadelerini kullandı. Dirar'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.