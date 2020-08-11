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11 Ağustos 2020, Salı
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‘Topuk’ladı

Fenerbahçe Beko ‘Topuk’ladı

Erkek Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere 'deki Tesisleri'ne gitti.

Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki çalışmalar 16 Ağustos'a kadar burada devam edecek. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Lorenzo Brown ise dün sağlık kontrolünden geçirildi.

  1. 11.8.2020
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