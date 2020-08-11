Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların hırsı dikkat çekiyor. Hem Bulut'un gözüne girmek hem de sezona hazır başlamak için birçok oyuncu idmanlar dışında ekstra çalışmalar yaparak kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Teknik direktör Erol Bulut parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi. Fenerbahçe'de hedefin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, oyunculardan kendilerine bu amaca uygun olarak hazırlamalarını talep etti.



KONTROLLER TAMAMLANDI

Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri tamamlandı. İlk gün teste girmeyen oyuncular ile Erol Bulut dün sponsor Acıbadem Hastanesi'nde detaylı olarak kontrolden geçirildi.