Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanlar dışında özel çalışmalarla güç topluyor... Erol Bulut, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların hırsı dikkat çekiyor. Hem Bulut'un gözüne girmek hem de sezona hazır başlamak için birçok oyuncu idmanlar dışında ekstra çalışmalar yaparak kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Teknik direktör Erol Bulut parolayı 'şampiyonluk' olarak belirledi. Fenerbahçe'de hedefin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, oyunculardan kendilerine bu amaca uygun olarak hazırlamalarını talep etti.
KONTROLLER TAMAMLANDI
Sarı-lacivertli takımda sağlık kontrolleri tamamlandı. İlk gün teste girmeyen oyuncular ile Erol Bulut dün sponsor Acıbadem Hastanesi'nde detaylı olarak kontrolden geçirildi.
- 11.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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