Brahim Darri bilmecesi!
Karagümrük'lü Brahim Darri transferi belirsizliğini koruyor. Erol Bulut'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi.
Karagümrük'lü Brahim Darri transferi belirsizliğini koruyor. Erol Bulut'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi. Diğer haberlere göre ise transfer bu hafta açıklanacak. Fas asıllı oyuncu, bu sezon 33 maçta 4 gol atıp, 3 de asist gerçekleştirmişti.
- 11.8.2020
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