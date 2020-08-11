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11 Ağustos 2020, Salı
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bilmecesi!

Brahim Darri bilmecesi!

Karagümrük'lü transferi belirsizliğini koruyor. Erol 'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi.

Karagümrük'lü transferi belirsizliğini koruyor. Erol 'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi. Diğer haberlere göre ise bu hafta açıklanacak. Fas asıllı oyuncu, bu sezon 33 maçta 4 gol atıp, 3 de asist gerçekleştirmişti.

  1. 11.8.2020
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