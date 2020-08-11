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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Stopere 1 yerli 1 de yabancı

Stopere 1 yerli 1 de yabancı

Stopere 1 yerli 1 de yabancı

Savunmanın göbeğine iki oyuncu alınacak. Girişimler devam ediyor. Yerli oyuncu büyük olasılıkla olacak.

Başkan 'un Başkanı 'den 27 yaşındaki stoperi bu hafta resmen istemesi bekleniyor. Yabancı stoper konusunda ise belirlenen adaylarla görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

  1. 11.8.2020
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