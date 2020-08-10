Son dakika: Lazio Muriqi için yeni teklif sundu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Lazio'dan Muriqi için yeni teklif! İşte o dev rakam

dakika: için yeni teklif sundu

Son dakika: Lazio Muriqi için yeni teklif sundu

dakika haberine göre; İtalyan devi , West Bromwich'in de transferde devreye girmesinin ardından Vedat için 'ye 20 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

TFF'nin harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi oluşturmak için bazı yıldızlarını satmak isteyen sarı-lacivertlilerde 1 numaralı aday Vedat .

İngiliz ve İtalyanların takibinde olan Kosovalı golcü için en ciddi talip ise . Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturan Serie A ekibi 15 milyon Euro önermişti ancak teklif reddedilmişti.

İngiliz ekibi West Browmich'in de Vedat için devreye girmesiyle birlikte Lazio teklifi yeniledi. A Spor'un haberine göre, yıldız golcüyü elinden kaçırmak istemeyen İtalyanlar, teklifi 20 milyon Euro'ya çıkardı.

Bir önceki görüşmede 25 milyon euor talep eden Fenerbahçe'nin bu teklie cevabı ise merak ediliyor.

Lazio'dan Vedat Muriqi için yeni teklif!

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 17:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Lazio Muriqi için yeni teklif sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA