Son dakika haberine göre; İtalyan devi Lazio, West Bromwich'in de transferde devreye girmesinin ardından Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
TFF'nin harcama limitlerinden dolayı transfer bütçesi oluşturmak için bazı yıldızlarını satmak isteyen sarı-lacivertlilerde 1 numaralı aday Vedat Muriqi.
İngiliz ve İtalyanların takibinde olan Kosovalı golcü için en ciddi talip ise Lazio. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturan Serie A ekibi 15 milyon Euro önermişti ancak teklif reddedilmişti.
İngiliz ekibi West Browmich'in de Vedat için devreye girmesiyle birlikte Lazio teklifi yeniledi. A Spor'un haberine göre, yıldız golcüyü elinden kaçırmak istemeyen İtalyanlar, teklifi 20 milyon Euro'ya çıkardı.
Bir önceki görüşmede 25 milyon euor talep eden Fenerbahçe'nin bu teklie cevabı ise merak ediliyor.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 17:29
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Lazio Muriqi için yeni teklif sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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