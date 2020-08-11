Fenerbahçe Cenk Tosun için bir kez daha devrede! "Sen de gel"
Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor. Emre Belözoğlu’nun Everton’da yeniden kiralık gönderilmesi beklenen milli golcü Cenk Tosun'u arayarak, “Bize gel” dediği ifade edildi.
Sarı-lacivertil ekipte gözler stoper, kanatlar ve forvet mevkisine yapılacak takviyelere çevrildi. Temasları yürüten Emre Belözoğlu'nun forvet için Cenk Tosun'la bir görüşme yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Belözoğlu'nun, milli takımdan arkadaşına, "Bize gel" daveti yaptığı belirtiliyor. Golcü oyuncuya kiralık olarak "çubukluyu" giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, Cenk'in onay vermesi durumunda kulüpler bazında görüşmeleri başlatacak.
SEZONU ERKEN KAPATMIŞTI
Everton'un iki yıl daha sözleşmesi olan Cenk Tosun'u bonservisiyle satamaması halinde büyük olasılıkla bu sezon da kiraya vermesi bekleniyor. Ocak ayından Crystal Palace'a kiralanan Tosun, sadece 5 maçta oynarken 1 gol atabildi. İdmanda dizinden sakatlanan ve mart ayında çapraz bağ ameliyatı geçiren oyuncuyu Palace, sözleşmesini feshederek Everton'a geri gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısmında oynayamadı. Cenk'in yeni sezon başlayıncaya kadar hazır olması bekleniyor.
BILIC DE İSTİYOR
Cenk Tosun ile tekrar Premier Lig'e yükselen Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da ilgileniyor.
A Milli Takım'da 42 maçta 16 gol atan Cenk Tosun, profesyonel kariyerinde Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi. Toplamda 321 maça çıkıp 119 gol attı, 42 asist gerçekleştirdi.
- 11.8.2020
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve transferde çılgın plan! Vedat Muriqi ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Cenk Tosun için bir kez daha devrede! "Sen de gel" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.