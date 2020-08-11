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11 Ağustos 2020, Salı
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için bir kez daha devrede! "Sen de gel"

Fenerbahçe Cenk Tosun için bir kez daha devrede! "Sen de gel"

transfer harekatını sürdürüyor. Emre Belözoğlu’nun Everton’da yeniden kiralık gönderilmesi beklenen milli golcü 'u arayarak, “Bize gel” dediği ifade edildi.

Sarı-lacivertil ekipte gözler stoper, kanatlar ve forvet mevkisine yapılacak takviyelere çevrildi. Temasları yürüten Emre Belözoğlu'nun forvet için 'la bir görüşme yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Belözoğlu'nun, arkadaşına, "Bize gel" daveti yaptığı belirtiliyor. Golcü oyuncuya kiralık olarak "çubukluyu" giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, Cenk'in onay vermesi durumunda kulüpler bazında görüşmeleri başlatacak.

SEZONU ERKEN KAPATMIŞTI
Everton'un iki yıl daha sözleşmesi olan Cenk Tosun'u bonservisiyle satamaması halinde büyük olasılıkla bu sezon da kiraya vermesi bekleniyor. Ocak ayından 'a kiralanan Tosun, sadece 5 maçta oynarken 1 gol atabildi. İdmanda dizinden sakatlanan ve mart ayında çapraz bağ ameliyatı geçiren oyuncuyu Palace, sözleşmesini feshederek Everton'a geri gönderdi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun kalan kısmında oynayamadı. Cenk'in yeni sezon başlayıncaya kadar hazır olması bekleniyor.

BILIC DE İSTİYOR
Cenk Tosun ile tekrar 'e yükselen 'in takımı da ilgileniyor.
A Milli Takım'da 42 maçta 16 gol atan Cenk Tosun, profesyonel kariyerinde Frankfurt, , , Everton ve Crystal Palace formaları giydi. Toplamda 321 maça çıkıp 119 gol attı, 42 asist gerçekleştirdi.

  1. 11.8.2020
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