Son dakika: Almanya'da Max Kruse gündem oldu! "Mükemmel bir transfer" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Almanya'da gündem oldu! "Mükemmel bir "

Almanya'da Max Kruse gündem oldu! "Mükemmel bir transfer"

'de son dakika haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerden ayrılan ve davalık olan Alman yıldız, ile anlaşmaya varıştı. Alman kulübünün eski hocası yaptığı konuşmada Kruse için "Mükemmel bir !" dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'den davalık olarak ayrılan , Almanya'da paylaşılamıyor. 'e imza atan golcü futbolcu için yapılan açıklamada övgü dolu sözler sarf edilirken, Kruse'nin başarılı olacağı kanaatine varıldı.

Union Berlin eski teknik direktörü Christian Beeck ve kulüp efsanesi Torsten Mattuschka'nın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Christian Beeck: Kruse'nin transferinde birkaç sorunu var. Araba ve poker tutkunluğu gibi. Ancak çok heyecan verici bir sezon olacak. Bu transferle Union Berlin yüzde 100 başarılı iş yaptı. Bir söz konusu olduğunda kulüp kendi prensiplerini de artık ortaya kouabiliyor.

Takım oyunu oynamayan futbolcular fark yaratıyor. Sportif anlamda bu mükemmel bir takviye.

Eğer istediği performansı gösterebilirse çabucak uyum sağlayacak. Kruse, Union Berlin'in dnasını hemen benimseyecek.

Torsten Mattuschka: Transferin arka penceresinde sorun var gibi gözüküyor ama Max Kruse muhteşem solak vuruşları yapabilen, goller ve asistler yapabilen özgür bir ruh.

Max, zeki ve çevik olduğu için rakiplerini alt edebiliyor. Bu yetenekler yönebilebilmeli. Şu anda Union Berlin ona hazır. Takımda belki 6 kişi daha fazla koşacak artık çünkü Max'ın paslarını biliyorlar.

Savunma yapmak Kruse'nin iyi değil, takım arkadaşları bunu onun adına yapmak zorunda. Beklentiler harika. Kruse'nin hücum gücü, Union Berlin'in hem ligde kalmasına hemde daha çok gol atmasına yardımcı olabilir.

  1. 11.08.2020
  2. Güncelleme: 11.08.2020 11:36
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