Samandıra'da Erol Bulut kanunları!
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda Teknik Direktörü Erol Bulut yeni sezon öncesi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bulut, uyguladığı antrenman metotları ile sarı lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor.
Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 km koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 km'den az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını belirtti.
45 yaşındaki teknik adam ayrıca Samandıra'da koyduğu kurallar ile de takım disiplinine verdiği önemi gözler önüne serdi. Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Erol Bulut, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralını koydu.
Günü laktat testi ile geçiren sarı lacivertlilerde oyuncuların ayrıca 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Bu arada sarı lacivertliler yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracak. Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, kampta ise artırılmış taktiksel çalışmalara başlayacak.
- 11.08.2020
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