“Aklım bu parayı almıyor!” Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'i topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayabilen Fenerbahçe gözünü yeni sezona dikmiş durumda. Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-lacivertliler, 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu sonrası kısa bir süre içinde, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu transfer bombardımanı kimi çevrelerce eleştirilse de Sarı Kanarya farklı isimleri de kadrosuna katacak gibi görünüyor. Yaşanılan bu durumu Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın köşesine taşırken ilginç değerlendirmelerde bulundu.