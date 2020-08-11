“Aklım bu parayı almıyor!” Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'i topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayabilen Fenerbahçe gözünü yeni sezona dikmiş durumda. Çalışmalarını bu yönde sürdüren sarı-lacivertliler, 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu sonrası kısa bir süre içinde, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu transfer bombardımanı kimi çevrelerce eleştirilse de Sarı Kanarya farklı isimleri de kadrosuna katacak gibi görünüyor. Yaşanılan bu durumu Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın köşesine taşırken ilginç değerlendirmelerde bulundu.
11 Ağustos 2020 Salı 10:36
Güncelleme: 11.08.2020 10:41
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Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transfer sezonunun en hareketli takımı olarak göze çarpıyor...
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Geçtiğimiz sezondan umduğunu bulamayan Sarı Kanarya, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, yeni teknik adamını Erol Bulut olarak belirlemiş, kadroda da büyük değişimler yaşayacağının sinyallerini kısa sürede yaptığı 5 transferle göstermişti.
Fenerbahçe'nin bu yoğun transfer trafiğini, yaptığı hamleleri ve içinde bulunduğu durumu, Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın değerlendirdi... Yalçın yazısını 'Endişe' başlığıyla sunarken, "Parayla kurulan takımlar belki birkaç galibiyeti ayağa getirebilir ama eldekileri de alıp götürebilir." ifadelerini kullandı. İşte o yazı...
"Fenerbahçe'de ilginç bir transfer rüzgarı esiyor. İhtiras kapalı gişe; filmin sonunu önceden bilmek gibi. Novak'ın transferi tamam ama diğerleri soru işaretinin çengeline asılı duruyor."
"Limit artırımına dargın duranların transferde yine vurgun yediğini söylersek haksızlık eder miyiz? Ya da "bit pazarına nur yağarken" Gökhan Gönül ve Caner'i bıraktıkları yerde bulabilir miyiz?"