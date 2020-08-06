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06 Ağustos 2020, Perşembe
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dakika: Lazio Vedat Muriqi için 'da

Son dakika: Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Lazio Vedat Muriqi için 'a geldi. İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti. İşte Muriqi yapılan teklif...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu Erol Bulut ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Acil olarak bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe'nin yardımına İtalyanlar koştu. Bu sezon Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini noktalamak için 'a geldi.

A Spor'un haberine göre; İtalyan yöneticiler, sarı-lacivertli kurmaylarla transferi sonlandırmak için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyordu.

İtalyan kulübünün ise Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro...

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 11:22
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