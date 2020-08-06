Obradovic’ten ekibine veda

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Sırp başantrenör, bu sezon takım çalıştırmayacağını ve ailesiyle ilgileneceğini açıklamıştı.