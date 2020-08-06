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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Obradovic’ten ekibine veda

Obradovic’ten ekibine veda

, 'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi.

Zeljko Obradovic, 'deki ekibine veda etti. Fenerbahçe Beko'da birlikte çalıştığı isimlerle bir araya gelen 60 yaşındaki efsane koç, hatıra pozu verdi. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Sırp başantrenör, bu sezon takım çalıştırmayacağını ve ailesiyle ilgileneceğini açıklamıştı.

  1. 6.8.2020
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