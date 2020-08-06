Fenerbahçe'de formül aranıyor! Vedat Muriqi...
Kanarya'da TFF'nin açıkladığı harcama limiti düşük çıkınca, anlaşmaya varılan Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün transferi beklemeye alındı. Limit açmadan bu isimleri tescil ettirmesi mümkün olmayan yönetim çözüm arıyor.
İlk etapta diğer kulüpler ile konsensüs aranarak, limitlerin yeniden belirlenmesi için çalışılacak. Ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak. Oyuncu satışı, yeni sponsor ve sermaye artışı diğer seçenekler. Bankalarla anlaşma da limiti etkiliyor. Yönetim, borcun yüksek olması nedeniyle buna yanaşmıyor. Son çare olarak havuzdan çıkılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.
EN DEĞERLİ KIYMETİ MURIQI!
Futbolcu satışından elde edilecek gelirin 3'te 1'i limite ekleniyor. Sarı-lacivertli takımın elindeki en değerli oyuncu Vedat Muriqi. Yönetimin, talipleri olan Kosovalı golcüyü, 20 milyon euro civarında bir teklif gelirse satacağı belirtiliyor. Bu takdirda 6.5-7 milyon euro'luk bir limit açılacak. Ancak bu da tek başına yetmiyor. İş yapmayan Miha Zajc, Alper gibi isimler de gönderilecek.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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