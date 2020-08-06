Fenerbahçe'de formül aranıyor! Vedat Muriqi...

İlk etapta diğer kulüpler ile konsensüs aranarak, limitlerin yeniden belirlenmesi için çalışılacak. Ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılacak. Oyuncu satışı, yeni sponsor ve sermaye artışı diğer seçenekler. Bankalarla anlaşma da limiti etkiliyor. Yönetim, borcun yüksek olması nedeniyle buna yanaşmıyor. Son çare olarak havuzdan çıkılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EN DEĞERLİ KIYMETİ MURIQI!

Futbolcu satışından elde edilecek gelirin 3'te 1'i limite ekleniyor. Sarı-lacivertli takımın elindeki en değerli oyuncu Vedat Muriqi. Yönetimin, talipleri olan Kosovalı golcüyü, 20 milyon euro civarında bir teklif gelirse satacağı belirtiliyor. Bu takdirda 6.5-7 milyon euro'luk bir limit açılacak. Ancak bu da tek başına yetmiyor. İş yapmayan Miha Zajc, Alper gibi isimler de gönderilecek.