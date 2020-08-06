Fenerbahçe'de Serdar Yıldız: Gerçekçi değil
Fenerbahçe’nin finans danışmanı Serdar Yıldız, limit kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün bütçesinde 40 milyon euro'ya yakın düşüşe gitmesinin istendiğini bunun da gerçekçi olmadığını söyledi.
FBTV'de konuşan Yıldız, "Rakamların gerçek dışı olduğunu anlamak için finansçı olmanıza gerek yok. İki yıldır yapılan düşüşlerle zaten 64 milyon euro seviyesine gelindiğini görüyoruz. Bizim 19 milyon euro'ya inmemiz isteniyor. %15 aşımı da kullanırsanız 22 milyon euro hakkınız var. Sözleşme çıkışı olsa bunun 40 milyon euro seviyesinde olduğunu görürsünüz. Maliyetlere bu mümkün değil. Gerçeklikten uzak" dedi. Yıldız ayrıca, "Diyelim ki 40'a indirdiniz, hiç transfer yapmadınız. Yine sezon sonunda cezaların uygulanması gerekiyor." diyerek, sistem değişmezse F.Bahçe'nin puan silme ve diğer cezalardan kurtulamayacağını da dile getirdi.
- 6.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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