Fenerbahçe'de Serdar Yıldız: Gerçekçi değil

FBTV'de konuşan Yıldız, "Rakamların gerçek dışı olduğunu anlamak için finansçı olmanıza gerek yok. İki yıldır yapılan düşüşlerle zaten 64 milyon euro seviyesine gelindiğini görüyoruz. Bizim 19 milyon euro'ya inmemiz isteniyor. %15 aşımı da kullanırsanız 22 milyon euro hakkınız var. Sözleşme çıkışı olsa bunun 40 milyon euro seviyesinde olduğunu görürsünüz. Maliyetlere bu mümkün değil. Gerçeklikten uzak" dedi. Yıldız ayrıca, "Diyelim ki 40'a indirdiniz, hiç transfer yapmadınız. Yine sezon sonunda cezaların uygulanması gerekiyor." diyerek, sistem değişmezse F.Bahçe'nin puan silme ve diğer cezalardan kurtulamayacağını da dile getirdi.