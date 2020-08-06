Fenerbahçe'de Serdar Yıldız: Gerçekçi değil - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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'de : Gerçekçi değil

Fenerbahçe'de Serdar Yıldız: Gerçekçi değil

’nin finans danışmanı , limit kararı sonrası sarı-lacivertli kulübün bütçesinde 40 milyon euro'ya yakın düşüşe gitmesinin istendiğini bunun da gerçekçi olmadığını söyledi.

FBTV'de konuşan Yıldız, "Rakamların gerçek dışı olduğunu anlamak için finansçı olmanıza gerek yok. İki yıldır yapılan düşüşlerle zaten 64 milyon euro seviyesine gelindiğini görüyoruz. Bizim 19 milyon euro'ya inmemiz isteniyor. %15 aşımı da kullanırsanız 22 milyon euro hakkınız var. Sözleşme çıkışı olsa bunun 40 milyon euro seviyesinde olduğunu görürsünüz. Maliyetlere bu mümkün değil. Gerçeklikten uzak" dedi. Yıldız ayrıca, "Diyelim ki 40'a indirdiniz, hiç transfer yapmadınız. Yine sezon sonunda cezaların uygulanması gerekiyor." diyerek, sistem değişmezse F.Bahçe'nin puan silme ve diğer cezalardan kurtulamayacağını da dile getirdi.

  1. 6.8.2020
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