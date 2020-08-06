Pirşen: Bunun adı ölüm diyeti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Pirşen: Bunun adı ölüm diyeti

Pirşen: Bunun adı ölüm diyeti

üyesi : , aşırı şişen futbol piyasasını yavaşça söndürmek yerine patlatıyor. Zayıflama denilen şey adeta ölüm diyetine dönüştü.

üyesi de 'nin limit kararına tepki gösterdi. İşte Pirşen'in açıklamaları: * Limit mantığı aşırı şişen futbol piyasasını yavaşça söndürmek yerine, patlatmak üzerine kurulu. Zayıflama denilen şey ölüm diyetine dönüştü. * 5 tane Eljif bulsak, biz bu potansiyel değerlere lisans çıkarıp oynatıp satamıyoruz. * Yeni değerler üretip satamazsam, borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Bu nasıl bankacılık? Siz hiç işyeri kapanıp da borcunu ödeyebilen esnaf gördünüz mü? * 2 yıl sonra tüm kulüplerin limiti eksi çıkacak. * Bu da şu anlama geliyor: sezonun başında puan silme cezası veya daha fazlasını alacağın garanti! O zaman yayıncı bulabilir misin bu lige?

  1. 6.8.2020
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