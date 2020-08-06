Pirşen: Bunun adı ölüm diyeti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen de TFF'nin limit kararına tepki gösterdi. İşte Pirşen'in açıklamaları: * Limit mantığı aşırı şişen futbol piyasasını yavaşça söndürmek yerine, patlatmak üzerine kurulu. Zayıflama denilen şey ölüm diyetine dönüştü. * 5 tane Eljif bulsak, biz bu potansiyel değerlere lisans çıkarıp oynatıp satamıyoruz. * Yeni değerler üretip satamazsam, borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Bu nasıl bankacılık? Siz hiç işyeri kapanıp da borcunu ödeyebilen esnaf gördünüz mü? * 2 yıl sonra tüm kulüplerin limiti eksi çıkacak. * Bu da şu anlama geliyor: sezonun başında puan silme cezası veya daha fazlasını alacağın garanti! O zaman yayıncı bulabilir misin bu lige?