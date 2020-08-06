Pirşen: Bunun adı ölüm diyeti
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen: Türkiye Futbol Federasyonu, aşırı şişen futbol piyasasını yavaşça söndürmek yerine patlatıyor. Zayıflama denilen şey adeta ölüm diyetine dönüştü.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen de TFF'nin limit kararına tepki gösterdi. İşte Pirşen'in açıklamaları: * Limit mantığı aşırı şişen futbol piyasasını yavaşça söndürmek yerine, patlatmak üzerine kurulu. Zayıflama denilen şey ölüm diyetine dönüştü. * 5 tane Eljif bulsak, biz bu potansiyel değerlere lisans çıkarıp oynatıp satamıyoruz. * Yeni değerler üretip satamazsam, borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Bu nasıl bankacılık? Siz hiç işyeri kapanıp da borcunu ödeyebilen esnaf gördünüz mü? * 2 yıl sonra tüm kulüplerin limiti eksi çıkacak. * Bu da şu anlama geliyor: sezonun başında puan silme cezası veya daha fazlasını alacağın garanti! O zaman yayıncı bulabilir misin bu lige?
- 6.8.2020
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