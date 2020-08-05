Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon için kolları sıvayan kulüpler hummalı bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için müthiş bir yarış içerisine girecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde hata yapmak istemezken, geçtiğimiz sezonki performansları sonrası Süper Lig'de top koşturan isimlerin piyasa değerleri de güncellendi. Bazı isimlerin değeri artartken, bazı oyuncularda yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona ererken, yeni sezon hazırlıkları da başladı. 5 Ekim'e kadar devam edecek transfer sezonunun da başlamasıyla daha somut adımlar atan Süper Lig ekiplerinde imzalar atılmaya başlanırken, futbolcu ve futbol hakkında birçok veriyi barındıran dünyaca ünlü 'Transfermarkt' sezonun tamamlanmasıyla, Süper Lig'de top koşturan isimlerin piyasa değerlerini güncelledi. İşte o isimler...