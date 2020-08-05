Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon için kolları sıvayan kulüpler hummalı bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için müthiş bir yarış içerisine girecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde hata yapmak istemezken, geçtiğimiz sezonki performansları sonrası Süper Lig'de top koşturan isimlerin piyasa değerleri de güncellendi. Bazı isimlerin değeri artartken, bazı oyuncularda yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

5 Ağustos 2020 Çarşamba 13:38 Güncelleme: 05.08.2020 13:38
Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona ererken, yeni sezon hazırlıkları da başladı. 5 Ekim'e kadar devam edecek transfer sezonunun da başlamasıyla daha somut adımlar atan Süper Lig ekiplerinde imzalar atılmaya başlanırken, futbolcu ve futbol hakkında birçok veriyi barındıran dünyaca ünlü 'Transfermarkt' sezonun tamamlanmasıyla, Süper Lig'de top koşturan isimlerin piyasa değerlerini güncelledi. İşte o isimler...

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Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

FERNANDO MUSLERA

ESKİ DEĞERİ: 4 MİLYON EURO
YENİ DEĞERİ: 4 MİLYON EURO

Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

YOUNES BELHANDA

ESKİ DEĞERİ: 4 MİLYON EURO
YENİ DEĞERİ: 4 MİLYON EURO

Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

FERDİ KADIOĞLU

ESKİ DEĞERİ: 2.5 MİLYON EURO
YENİ DEĞERİ: 4 MİLYON EURO

Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

RADAMEL FALCAO

ESKİ DEĞERİ: 4.8 MİLYON EURO
YENİ DEĞERİ: 4.2 MİLYON EURO

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