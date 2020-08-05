Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla gelecek sezon için kolları sıvayan kulüpler hummalı bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için müthiş bir yarış içerisine girecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde hata yapmak istemezken, geçtiğimiz sezonki performansları sonrası Süper Lig'de top koşturan isimlerin piyasa değerleri de güncellendi. Bazı isimlerin değeri artartken, bazı oyuncularda yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. İşte detaylar...