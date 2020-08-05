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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Robin 'den ve itirafı! Görüştüğü takım...

Robin Van Persie'den Fenerbahçe ve transfer itirafı! Görüştüğü takım...

Bir dönem 'de de forma giyen Hollandalı eski golcü Robin , Hollanda basınına eşi Bouchra van Persie ile beraber konuştu. Hollandalı golcü, sarı lacivertli takımda oynadığı dönemde Feyenoord ile görüşmeleri yaptığını açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin eski golcülerinden Robin , eşi Bouchra van Persie ile beraber Hollanda basınına konuştu.

Bouchra van Persie, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılığına dair yaptığı konuşmada, "Robin Türkiye'de biraz zor bir durumda kaldı. Bu dönemde sık sık teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile konuşuyordu. O zamanlar geleceğine dair ne düşündüğünü söylemiyordu ve sadece "Gio ile konuştum" diyordu. Ben de ona, 'Sanırım Feyenoord'a geri dönmek istiyorsun. Bunu yap. Kaybedecek neyin var?" dedi.

Robin Van Persie ise konuşmasında, "Bouchra'nın dediği doğrdu ama Feyenoord'un bana sunduğu anlaşmanın yetersiz olduğunu düşünüyordum. Paradan bahsetmiyorum. Bana bir meyve sepeti dahi verseler transferimi gerçekleştirirdim. Onlardan biraz zaman istedim. Fenerbahçe'de çok az oynuyordum. Teknik direktör van Geel'den istediğim tek şey bir buçuk yıllık bir kontrattı ancak sezonun geri kalanında sadece 4 aylık sözleşme alabilmiştim." dedi.

Hollandalı golcü konuşmasının devamında, "Çok düşündüm. Eğer dört ayda iyi bir başarı yakalarsam, sona erdireceğim kariyerimi mutlu bitirmeyecektim. Çok fazla soru işareti vardı kafamda. Neyse ki 4 ayda işler iyi gitti. Kupa kazandım. Öyle ki, Feyenoord'da 1 yıl daha kalmak isteyip istemediğim soruldu. Kariyerim umduğum gibi sona erdi." dedi.

  1. 05.08.2020
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