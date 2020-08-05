Robin Van Persie'den Fenerbahçe ve transfer itirafı! Görüştüğü takım...
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı eski golcü Robin Van Persie, Hollanda basınına eşi Bouchra van Persie ile beraber konuştu. Hollandalı golcü, sarı lacivertli takımda oynadığı dönemde Feyenoord ile transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Robin van Persie, eşi Bouchra van Persie ile beraber Hollanda basınına konuştu.
Bouchra van Persie, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılığına dair yaptığı konuşmada, "Robin Türkiye'de biraz zor bir durumda kaldı. Bu dönemde sık sık teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile konuşuyordu. O zamanlar geleceğine dair ne düşündüğünü söylemiyordu ve sadece "Gio ile konuştum" diyordu. Ben de ona, 'Sanırım Feyenoord'a geri dönmek istiyorsun. Bunu yap. Kaybedecek neyin var?" dedi.
Robin Van Persie ise konuşmasında, "Bouchra'nın dediği doğrdu ama Feyenoord'un bana sunduğu anlaşmanın yetersiz olduğunu düşünüyordum. Paradan bahsetmiyorum. Bana bir meyve sepeti dahi verseler transferimi gerçekleştirirdim. Onlardan biraz zaman istedim. Fenerbahçe'de çok az oynuyordum. Teknik direktör van Geel'den istediğim tek şey bir buçuk yıllık bir kontrattı ancak sezonun geri kalanında sadece 4 aylık sözleşme alabilmiştim." dedi.
Hollandalı golcü konuşmasının devamında, "Çok düşündüm. Eğer dört ayda iyi bir başarı yakalarsam, sona erdireceğim kariyerimi mutlu bitirmeyecektim. Çok fazla soru işareti vardı kafamda. Neyse ki 4 ayda işler iyi gitti. Kupa kazandım. Öyle ki, Feyenoord'da 1 yıl daha kalmak isteyip istemediğim soruldu. Kariyerim umduğum gibi sona erdi." dedi.
- 05.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Robin Van Persie'den Fenerbahçe ve transfer itirafı! Görüştüğü takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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