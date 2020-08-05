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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 1 yıllık...

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika: Kenan Sipahi resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika... hazırlıklarını sürdüren Erkek Takımı, ’nın takımında forma giyen oyun kurucu ile bir yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

" Beko Erkek Takımımız kadro planlamaları kapsamında, 'nın takımında forma giyen oyun kurucu (1.98, 1995) ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

26 Mayıs 1995 tarihinde Priştine'de dünyaya gelen Kenan Sipahi, basketbol kariyerine Tofaş altyapısında başladı. 2010 yılında Tofaş A Takımı'na yükselen Kenan, 2013 yılına kadar bu takımın formasını giydi. Bu süreçte Türk ile alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kenan, 2011 yılında bronz, 2013 yılında da altın madalya kazanan U118 Milli Takımımızın en önemli parçalarından biri oldu. Kenan, 2013'te U18 Turnuvası'nın MVP'si oldu ve en iyi beşinde yer aldı.

Kenan Sipahi 2013-14 sezonunda yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'ye oldu. Başarılı oyun kurucu, ilk sezonunun ortalarında önemli bir sakatlık yaşasa da Fenerbahçe formasını iki sezon boyunca başarıyla terletti ve 2015 yılında ilk kez oynayan kadroda yer alma onurunu da yaşadı.

2015 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Kenan, 2015-16'da , 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında ise formaları giydi.

Kenan Sipahi, 2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı aldı ve İspanya'nın Real Betis takımına transfer oldu. İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yapan Kenan, maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

Türk basketbolunun yakın geçmişte yetiştirdiği en önemli oyun kuruculardan biri olan Kenan, pozisyonu için uzun ve güçlü fiziğinin yanı sıra oldukça iyi bir saha görüşüne de sahip. Kenan, genç yaşından itibaren kulüp takımları seviyesinde yaşadığı tecrübelerin yanında, Türkiye Milli Takımı formasını da defalarca giydi.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kenan Sipahi'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 14:34
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