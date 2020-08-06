Derneklere teşekkür

Fenerbahçe Kulübü'ne ait dernekler, TFF'nin açıkladığı harcama limitleri kararına tepki gösterdi. Yönetim, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaları paylaştı. Her şartta yanlarında olacaklarını açıklayan derneklere destekleri için teşekkür etti.