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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Derneklere teşekkür

Derneklere teşekkür

'ne ait dernekler, 'nin açıkladığı harcama limitleri kararına tepki gösterdi. , kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaları paylaştı. Her şartta yanlarında olacaklarını açıklayan derneklere destekleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü'ne ait dernekler, 'nin açıkladığı harcama limitleri kararına tepki gösterdi. , kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaları paylaştı. Her şartta yanlarında olacaklarını açıklayan derneklere destekleri için teşekkür etti.

  1. 6.8.2020
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