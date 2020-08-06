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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe Beko’da

Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu 'yi yeniden kadrosuna kattı. 2013-15 arası iki sezon sarı-laicvertli kulüpte forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu son olarak 'te oynuyordu.

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu 'yi yeniden kadrosuna kattı. 2013-15 arası iki sezon sarı-laicvertli kulüpte forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu son olarak 'te oynuyordu. Bir yıllık sözleşme imzalanan Sipahi, İspanyol temsilcisinde geçen sezon 23 ACB maçında 7.3 sayı, 3.5 asist ve 2.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

DÖNMEK GÜZEL
Sarı-lacivertli takıma 5 yıl sonra geri dönen Kenan Sipahi, "Ayrılırken üzüntü duymuştum. Döndüğüm için çok mutluyum. Bu sezon benim için büyük heyecan olacak. Eski ve yeni oyuncular en iyi şekilde uyum sağlamayı hedefleyeceğiz. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 6.8.2020
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