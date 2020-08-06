Kenan Sipahi Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi yeniden kadrosuna kattı. 2013-15 arası iki sezon sarı-laicvertli kulüpte forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu son olarak Real Betis'te oynuyordu.
Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi yeniden kadrosuna kattı. 2013-15 arası iki sezon sarı-laicvertli kulüpte forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu son olarak Real Betis'te oynuyordu. Bir yıllık sözleşme imzalanan Sipahi, İspanyol temsilcisinde geçen sezon 23 ACB maçında 7.3 sayı, 3.5 asist ve 2.3 ribaund ortalamaları tutturdu.
DÖNMEK GÜZEL
Sarı-lacivertli takıma 5 yıl sonra geri dönen Kenan Sipahi, "Ayrılırken üzüntü duymuştum. Döndüğüm için çok mutluyum. Bu sezon benim için büyük heyecan olacak. Eski ve yeni oyuncular en iyi şekilde uyum sağlamayı hedefleyeceğiz. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 6.8.2020
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