Fenerbahçe'den Juan Mata bombası!

Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesi için arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, Manchester United kulübünün yıldız futbolcusu Juan Mata için girişimlere başladı.



Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübe abidesi orta saha ile çok yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. İspanya'da yayın yapan AS gazetesi de İngiliz ekibiyle bir sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki 10 numarayla maaş konusunda anlaşılırsa, Manchester yönetimiyle ISSN 1305-5011 masaya oturulacağını okuyucularına duyurdu.