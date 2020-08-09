Fenerbahçe'den Juan Mata bombası!
Dört takviye birden yapan ve Sinan Gümüş’le anlaşan Kanarya, yüzyılın transferine imza atmak üzere. Emre Belözoğlu, Manchester’ın 32 yaşındaki İspanyol yıldızı ile görüştü.
Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de yönetim, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesi için arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, Manchester United kulübünün yıldız futbolcusu Juan Mata için girişimlere başladı.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübe abidesi orta saha ile çok yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. İspanya'da yayın yapan AS gazetesi de İngiliz ekibiyle bir sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki 10 numarayla maaş konusunda anlaşılırsa, Manchester yönetimiyle ISSN 1305-5011 masaya oturulacağını okuyucularına duyurdu.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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