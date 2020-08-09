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09 Ağustos 2020, Pazar
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'den bombası!

Fenerbahçe'den Juan Mata bombası!

Dört takviye birden yapan ve ’le anlaşan Kanarya, yüzyılın transferine imza atmak üzere. , Manchester’ın 32 yaşındaki İspanyol yıldızı ile görüştü.

Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, ve 'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken 'de yönetim, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından bölgesi için arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, kulübünün yıldız futbolcusu için girişimlere başladı.

Sportif Direktör 'nun tecrübe abidesi orta saha ile çok yakından ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. 'da yayın yapan AS gazetesi de İngiliz ekibiyle bir sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki 10 numarayla maaş konusunda anlaşılırsa, Manchester yönetimiyle ISSN 1305-5011 masaya oturulacağını okuyucularına duyurdu.

  1. 9.8.2020
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