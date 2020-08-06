Hasan Ali’ye teklif yok!

Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor... Sözleşmesi biten 30 yaşındaki sol bekin, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi yükseltmesi için kendilerini oyalaması üzerine Başakşehir'in transferden vazgeçtiği iddia edilmişti. Hasan Ali'nin menajeri Mirsad Türkcan söz konusu haberleri yalanladı. Türkcan, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıklayarak, yurt içi ve dışından gelen önerileri ise değerlendirdiklerini kaydetti.