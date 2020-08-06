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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Hasan Ali’ye teklif yok!

’ye teklif yok!

Hasan Ali’ye teklif yok!

Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor... Sözleşmesi biten 30 yaşındaki sol bekin, 'nin yaptığı teklifi yükseltmesi için kendilerini oyalaması üzerine 'in transferden vazgeçtiği iddia edilmişti. Hasan Ali'nin menajeri söz konusu haberleri yalanladı.

Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor... Sözleşmesi biten 30 yaşındaki sol bekin, 'nin yaptığı teklifi yükseltmesi için kendilerini oyalaması üzerine 'in transferden vazgeçtiği iddia edilmişti. Hasan Ali'nin menajeri söz konusu haberleri yalanladı. Türkcan, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıklayarak, yurt içi ve dışından gelen önerileri ise değerlendirdiklerini kaydetti.

  1. 6.8.2020
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