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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Kruse için flaş açıklama! "Geri dönmeyecek"

'den açıklaması: Geri dönmeyecek

Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması: Geri dönmeyecek

Weder Bremen Sportif Direktörü Bauman, 'den ayrılan 'ye teklifte bulunduklarını ancak Alman futbolcunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Alman ekibi 'in sportif direktörü Frank Baumann, 'den ayrılan 'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Baumann, düzenlediği basın toplantısında, gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

  1. 05.08.2020
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