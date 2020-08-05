Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması: Geri dönmeyecek
Weder Bremen Sportif Direktörü Bauman, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye teklifte bulunduklarını ancak Alman futbolcunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.
Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
- 05.08.2020
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