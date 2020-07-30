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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Kruse için olay sözler! "'ye tazminat ödeyebilir"

Kruse için olay sözler! "Fenerbahçe'ye tazminat ödeyebilir"

Max Kruse'nin sezon bitmeden ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili ’e konuşan Alman spor hukukçusu , “Kruse başka bir kulübe gider ve feshi geçersiz sayılırsa Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanır” dedi.

Pandemi döneminde alacakları ödenmeyen Max Kruse, ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Alman yıldızın, feshinin geçersiz sayılması halinde tazminat ödeyeceği belirtildi. gazetesine konuşan spor hukukçusu Horst , "Şayet Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Zira aynı anda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak ki bu durumda Fenerbahçe tazminat almaya hak kazanacak" dedi.

"30 GÜN BOYUNCA ÖDEME ALMAZSA..."

Kletke, Kruse'nin 'daki davasını kazanacağını düşündüğünü de belirterek şöyle konuştu: "En az 30 gün boyunca ödeme alamamış bir futbolcu kulübe ihtarname çekebilir. Bu durumda FIFA kurallarına göre kulübe 10 günlük bir mühlet tanınır. Ödeme yine yapılmazsa oyuncunun fesih hakkı doğar. Böylece oyuncu, serbest kalır ve kendisine takım arayabilir."

  1. 30.7.2020
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