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31 Temmuz 2020, Cuma
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Kaleci veda etti

Kaleci Erten Ersu veda etti

Sözleşmesi sona eren takımdan ayrıldı. hesabından veda mesajı paylaşan 26 yaşındaki file bekçisi, "Henüz 8 yaşında adım attığı F.Bahçe'den 26 yaşında ayrılmış bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Sözleşmesi sona eren takımdan ayrıldı. hesabından veda mesajı paylaşan 26 yaşındaki file bekçisi, "Henüz 8 yaşında adım attığı F.Bahçe'den 26 yaşında ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık sürede çalıştığım herkese bana kattıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Erten forma şansı bulacağı bir takıma gideceğini söyledi.
  1. 31.7.2020
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