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31 Temmuz 2020, Cuma
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ayrıldı

Yalçın Koşukavak ayrıldı

, Altay teknik direktörlüğünü bıraktı. , Koşukavak ile geçtiğimiz aylarda direktörlüğü konusunda görüşme gerçekleştirmiş, resmi siteden sezon sonu konunun yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Yalçın Koşukavak, Altay teknik direktörlüğünü bıraktı. , Koşukavak ile geçtiğimiz aylarda direktörlüğü konusunda görüşme gerçekleştirmiş, resmi siteden sezon sonu konunun yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli yönetimin, 48 yaşındaki ile tekrar masaya oturup oturmayacağı merak konusu.
  1. 31.7.2020
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