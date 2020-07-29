Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Bu sezondan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için kolları sıvamış durumda. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, yepyeni bir kadro ile lige başlama planları yaparken transfer listesine aldığı bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:26
Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Bu sezon aldığı mağlubiyetlerle zirveden çok uzakta kalan Fenerbahçe, Süper Lig'i 53 puanla zirvenin 16 puan gerisinde 7. sırada tamamlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşabilen sarı-lacivertliler kupaya hasretken, bu sezonda beklentilerin karşılanamaması taraftar nezdinde tepki çekerken gelecek sezon için şampiyonluktan başka bir hedef görünmüyor.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Bu sebepten kolları sıvayan yönetim transfer ve teknik direktör konusunda girişimlerine hız vermiş durumda...

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Yepyeni bir kadro ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertli yönetim listesine birçok ismi alırken, son şampiyon Medipol Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyordu.

Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Ancak bu transferde Fenerbahçe'ye dev bir rakip çıkmış durumda. İşte detaylar...

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