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Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti
Bu sezondan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için kolları sıvamış durumda. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, yepyeni bir kadro ile lige başlama planları yaparken transfer listesine aldığı bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:26
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Bu sezon aldığı mağlubiyetlerle zirveden çok uzakta kalan Fenerbahçe, Süper Lig'i 53 puanla zirvenin 16 puan gerisinde 7. sırada tamamlamıştı.
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Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşabilen sarı-lacivertliler kupaya hasretken, bu sezonda beklentilerin karşılanamaması taraftar nezdinde tepki çekerken gelecek sezon için şampiyonluktan başka bir hedef görünmüyor.
Bu sebepten kolları sıvayan yönetim transfer ve teknik direktör konusunda girişimlerine hız vermiş durumda...
Yepyeni bir kadro ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertli yönetim listesine birçok ismi alırken, son şampiyon Medipol Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia'nın ismi de Fenerbahçe ile anılıyordu.
Ancak bu transferde Fenerbahçe'ye dev bir rakip çıkmış durumda. İşte detaylar...