Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Takımına sms ile davet etti

Bu sezondan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için kolları sıvamış durumda. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, yepyeni bir kadro ile lige başlama planları yaparken transfer listesine aldığı bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)