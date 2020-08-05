Fenerbahçe 15’lik Yiğit’e kanca attı

F.Bahçe, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa FK'nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusu Yiğit Kerem'e talip oldu. Transfer girişimini ise bizzat Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan açıkladı ve "Yiğit için F.Bahçe girişimde bulundu" dedi.