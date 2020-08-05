Fenerbahçe 15’lik Yiğit’e kanca attı
F.Bahçe, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa FK'nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusu Yiğit Kerem'e talip oldu.
F.Bahçe, TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa FK'nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusu Yiğit Kerem'e talip oldu. Transfer girişimini ise bizzat Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan açıkladı ve "Yiğit için F.Bahçe girişimde bulundu" dedi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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