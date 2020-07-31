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31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe "Alex'in arkadaşı olduğunu söyle para ödemezsin!"

Fenerbahçeli eski yıldız itiraf etti: "'in arkadaşı olduğunu söyle para ödemezsin!"

Fenerbahçeli eski yıldız itiraf etti: "Alex'in arkadaşı olduğunu söyle para ödemezsin!"

Bir dönem forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Fabiano, sarı lacivertli forma ile yaşadıklarını anlattı. Ülkesinin basınına konuşan eski futbolcu, de Souza'dan bahsettiği esnada, "Türkiye'de onun arkadaşı olduğunu söyle, para ödemezsin." dedi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem forması giyen Brezilyalı eski futbolcu , ülkesinin basınına sarı lacivertli forma ile yaşadığı anıları anlattı.

Fabiano, konuşmasında Fenrbahçe'de transferinden, de Souza ile yaşadıklarına dair tüm içtenliği ile yanıtlar verdi.

Fabiano Lima Rodrigues'in röportajından kesitler şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe'nin teklifini aldığımda, 'Türkiye'de ne yapacağım?' diye düşündüm. Oraya vardığımda Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre ve diğer Türk yıldızlar vardı. Fenerbahçe'nin projesini iyi öğrendim. 23/24 yaşındaydım, orayı daha iyi tanımak istedim ve o muhteşem yapılanmayı gördüm. Bir gün bir yönetici, 'Az önce Alex'i satın aldık' dedi ve o an içimden 'Bende burada kalacağım' dedim.

Şampiyonlar Ligi'nde Alex ile beraber oynayacaktım. Alex ile tanışmak harikaydı. Kulübün içinde bana çok yardımcı oldu. O olağanüstü, muhteşem bir oyuncu. Türkiye'de bir idol. Öyle ki, stadyumun önüne bir heykeli bile var. Türkiye'ye gidin ve onun bir arkadaşı olduğunu söyleyin, hiçbir mekanda para ödemezsiniz. (gülerek)

Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru tırmanıyorduk ancak Manchester United'dan 6 gol yedik. Ne yapabilirdik ki? Ama benim için Fenerbahçe Stadı'nda oynamak harikaydı. Bunu kızıma ve torunlarıma anlatacağim.

Oradaki kültür neredeyse bizimkiyle aynı. Futbola aşıklar ve bu bakımdan Brezilya'ya çok benziyor. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynamak rüya gibiydi, çılgınca bir atmosfer vardı diyebilirim. Galatasaraylı taraftarların arasından Fenerbahçe takım otobüsüyle geçmek... Her yıl Türkiye'ye gidiyorum. Brezilya ile Türkiye arasındaki bağlantılar çok iyi ve yoğun. Sao Paolo, Palmeiras, gibi takımlarda oynadım ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın atmosferleri bambaşka. Derbi haftası inanılmaz etkili ve yoğun duygularla yaşanıyor."

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 16:08
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