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23 Temmuz 2020, Perşembe
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ile 1 yıl daha!

Tolga Ciğerci ile 1 yıl daha!

'nin sözleşmesi uzatılıyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu 33 maçta forma giyip 2 gol+4 asiste imza koymuştu. Teknik heyet, orta sahada iyi bir alternatif olan Ciğerci'nin yerli statüsü nedeniyle de takım için bir avantaj olacağı düşüncesinde. Yönetimin, Tolga ile 1 senelik yeni mukavele yapacağı öğrenildi.

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu 33 maçta forma giyip 2 gol+4 asiste imza koymuştu. Teknik heyet, orta sahada iyi bir alternatif olan Ciğerci'nin yerli statüsü nedeniyle de takım için bir avantaj olacağı düşüncesinde. Yönetimin, Tolga ile 1 senelik yeni mukavele yapacağı öğrenildi.

  1. 23.7.2020
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