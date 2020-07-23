Tolga Ciğerci ile 1 yıl daha!

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu 33 maçta forma giyip 2 gol+4 asiste imza koymuştu. Teknik heyet, orta sahada iyi bir alternatif olan Ciğerci'nin yerli statüsü nedeniyle de takım için bir avantaj olacağı düşüncesinde. Yönetimin, Tolga ile 1 senelik yeni mukavele yapacağı öğrenildi.