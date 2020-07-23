Fenerbahçe teknik heyetinden genç oyunculara: Gösterin kendinizi
Çaykur Rize maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in kırmızı kart, Deniz, Tolga ve Jailson'un sarı kart cezalısı, Luiz Gustavo, Mevlüt, Mehmet Ekici ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek.
Çaykur Rize maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in kırmızı kart, Deniz, Tolga ve Jailson'un sarı kart cezalısı, Luiz Gustavo, Mevlüt, Mehmet Ekici ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek. Forvette Allahyar'ın, orta sahada Ömer Faruk, sağ bekte ise Murat Sağlam'ın forma giymesi bekleniyor. Muhammed Gümüşkaya ve Cenk Alptekin de kulübede olacak. Teknik heyet genç oyuncuları "İşte size fırsat, kendinizi gösterin" diyerek motive ediyor.
- 23.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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