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23 Temmuz 2020, Perşembe
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teknik heyetinden genç oyunculara: Gösterin kendinizi

Fenerbahçe teknik heyetinden genç oyunculara: Gösterin kendinizi

maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in , Deniz, Tolga ve Jailson'un cezalısı, , Mevlüt, ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek.

maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyet, Muriç'in , Deniz, Tolga ve Jailson'un cezalısı, , Mevlüt, ve Tolgay'ın ise sakat olması nedeniyle son karşılaşmada gençlere şans verecek. Forvette Allahyar'ın, orta sahada Ömer Faruk, sağ bekte ise Murat Sağlam'ın forma giymesi bekleniyor. Muhammed Gümüşkaya ve Cenk Alptekin de kulübede olacak. Teknik heyet genç oyuncuları "İşte size fırsat, kendinizi gösterin" diyerek motive ediyor.

  1. 23.7.2020
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