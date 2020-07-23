Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu!

'nin umudu!

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu!

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan , gelecek sezon büyük olasılıkla 'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kanarya'nın gözdeleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, gelecek sezon büyük olasılıkla 'de olmayacağını açıkladı. Başarılı oyuncunun sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. 25 yaşındaki Kahveci'ye 'dan da ciddi teklifler olduğu biliniyor. Ancak 'nin de son bir hamle yapıp şansını denemesi bekleniyor.

  1. 23.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci umudu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA