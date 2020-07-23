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23 Temmuz 2020, Perşembe
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'den ’a teklif!

Fenerbahçe'den Malang Sarr’a teklif!

Sarı-lacivertliler, stoper için 'a da teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre , 5 yıldır forma giydiği Nice ile sözlemesi biten 21 yaşındaki oyuncuya önerisini sunup beklemeye geçti.

Sarı-lacivertliler, stoper için 'a da teklif yaptı. Fransız basınında yer alan habere göre , 5 yıldır forma giydiği Nice ile sözlemesi biten 21 yaşındaki oyuncuya önerisini sunup beklemeye geçti. Avrupa'dan birçok talibi olan Senegal asıllı oyuncunun kararını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi. Ligue 1'de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa 'nda görev yaptı.

  1. 23.7.2020
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