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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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gün sayıyor

Erol Bulut gün sayıyor

hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da ismi ağırlık kazandı. 'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, ile oynanacak kupa maçının ardından 'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da ismi ağırlık kazandı. 'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, ile oynanacak kupa maçının ardından 'nin başına geçeceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise ser verip sır vermemeye devam ediyor. Kararın ligin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.

  1. 25.7.2020
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