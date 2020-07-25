Erol Bulut gün sayıyor
Yeni hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da Erol Bulut ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.
Yeni hocanın kim olacağı hala resmi olarak açıklanmasa da Erol Bulut ismi ağırlık kazandı. Alanyaspor'un başında olan 45 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor ile oynanacak kupa maçının ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim ise ser verip sır vermemeye devam ediyor. Kararın ligin sona ermesinin ardından duyurulması bekleniyor.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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