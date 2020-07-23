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23 Temmuz 2020, Perşembe
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"Bremen ’u geri almalı!"

"Bremen Kruse’u geri almalı!"

Bayern ve Alman 'nın eski yıldızı , Bremen'e 'yi geri alma tavsiyesinde bulundu. Hamann, "Eğer Kruse, bir geri dönüş hayal ediyorsa Bremen onu geri almalıdır. Bazen zor zamanlarda takıma liderlik edecek futbolculara ihtiyaç duyarsınız ve Max da onlardan biri. Kruse'nin olduğu bir takıma iki, üç ve dördüncü transferleri yapmak daha kolaydır" dedi.

Bayern ve Alman 'nın eski yıldızı , Bremen'e 'yi geri alma tavsiyesinde bulundu. Hamann, "Eğer Kruse, bir geri dönüş hayal ediyorsa Bremen onu geri almalıdır. Bazen zor zamanlarda takıma liderlik edecek futbolculara ihtiyaç duyarsınız ve Max da onlardan biri. Kruse'nin olduğu bir takıma iki, üç ve dördüncü transferleri yapmak daha kolaydır" dedi.

FIFA TEHDİDİ KORKUTUYOR
Alman basını ise Union Berlin ve 'in Max Kruse konusunda geri adım attığını yazdı. Bild, iki kulübün de 32 yaşındaki oyuncuya teklif yaptıklarını ancak F.Bahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve durumunun belirsiz olması nedeniyle transferi beklemeye aldıkları bildirildi. F.Bahçe'nin Kruse'ye sadece pandemi döneminde ödeme yapmadığı ve haklı çıkması halinde bonservise hak kazanabileceği vurgulandı.

  1. 23.7.2020
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