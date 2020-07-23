Eskişehirspor'un hocasından transfer sözleri! "Fenerbahçe'nin ilgisi var"

Genç oyunculara ilgi devam ediyor. Eskişehirspor'un teknik patronu Mustafa Özer, 16 yaşındaki sağ bekleri Bilal Ceylan'ı isteyenler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığını açıkladı. Özer, "Bilal çok yetenekli bir sağ bek. 2003 doğumlu. İsteyen birçok takım var. Fenerbahçe'nin de ilgisi var" diye konuştu.