Eskişehirspor'un hocasından transfer sözleri! "Fenerbahçe'nin ilgisi var" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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'un hocasından sözleri! "'nin ilgisi var"

Eskişehirspor'un hocasından transfer sözleri! "Fenerbahçe'nin ilgisi var"

1. Lig'e veda eden 'da teknik direktör 'den gündem yaratacak bir açıklaması geldi. Özer, genç oyuncuları 'ı isteyen takımlar arasında 'nin de olduğunu söyledi.

Genç oyunculara ilgi devam ediyor. 'un teknik patronu , 16 yaşındaki sağ bekleri 'ı isteyenler arasında 'nin de yer aldığını açıkladı. Özer, "Bilal çok yetenekli bir sağ bek. 2003 doğumlu. İsteyen birçok takım var. Fenerbahçe'nin de ilgisi var" diye konuştu.

  1. 23.7.2020
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