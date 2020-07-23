TFF cezaları açıkladı! Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın cezaları belli oldu. TFF resmi sitesinden, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.