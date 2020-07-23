TFF cezaları açıkladı! Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe TFF cezaları açıkladı! Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan...

cezaları açıkladı! Muriqi, ve Ozan...

TFF cezaları açıkladı! Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan...

resmi sitesinden, kararlarını açıkladı. Buna göre 'de Vedat Muriqi, maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alırken, ve 'a ise, maske takma zorunluluğuna aykırı hareket ettikleri için 900 lira para cezası verildi.

'de Vedat Muriqi, ve 'ın cezaları belli oldu. resmi sitesinden, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2- A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 19:53
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