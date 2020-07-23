TFF cezaları açıkladı! Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan...
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, PFDK kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alırken, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'a ise, maske takma zorunluluğuna aykırı hareket ettikleri için 900 lira para cezası verildi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın cezaları belli oldu. TFF resmi sitesinden, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ'in, 19.07.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına.
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
- 23.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 19:53
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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