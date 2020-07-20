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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den sürpriz hamlesi! dönüyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ramazan Civelek dönüyor

TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrasında , transferde rotasını Türk oyunculara çevirmeye devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kanarya'nın, Karagümrük'e sattığı 'i yeniden takıma kazandıracağı iddia edildi.

altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor'a satılmıştı.

Yönetim, Ramazan'ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu.

Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre, kendini fazlasıyla geliştiren , normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Öte yandan sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, geçtiğimiz divan kurulunda yaptığı konuşmada, "Artık yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Politikamız Türkleşme'dir. Daha fazla Türkleşmek zorundayız. Akıllı, maliyet ve performans açısından transfere bakmamız gerekiyor." demişti.

  1. 20.07.2020
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