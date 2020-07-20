Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ramazan Civelek dönüyor
TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrasında Fenerbahçe, transferde rotasını Türk oyunculara çevirmeye devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kanarya'nın, Karagümrük'e sattığı Ramazan Civelek'i yeniden takıma kazandıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor'a satılmıştı.
Yönetim, Ramazan'ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu.
Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre, kendini fazlasıyla geliştiren Ramazan Civelek, normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.
ALİ KOÇ DUYURMUŞTU
Öte yandan sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, geçtiğimiz divan kurulunda yaptığı konuşmada, "Artık yüksek transfer ücreti vermek istemiyoruz. Politikamız Türkleşme'dir. Daha fazla Türkleşmek zorundayız. Akıllı, maliyet ve performans açısından transfere bakmamız gerekiyor." demişti.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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