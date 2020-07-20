Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...

'nın en serti: ! Tam 11 kez...

Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...

Dünya liglerinde sona yaklaşılırken, kulüplerin bu sezonki istatistikleri de netleşmeye başladı. Bu sezondan beklediğini bulamayan 'de de özellikle kart istatistiği ile öne çıkarken 'nın en sert futbol oynayan takımlarından biri oldu. İşte detaylar...

, derbisi ile beraber, 'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, , Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.

  1. 20.07.2020
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