Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...
Dünya futbol liglerinde sona yaklaşılırken, kulüplerin bu sezonki istatistikleri de netleşmeye başladı. Bu sezondan beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de de özellikle kart istatistiği ile öne çıkarken Avrupa'nın en sert futbol oynayan takımlarından biri oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.
Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. Kayserispor ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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