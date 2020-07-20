Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. Kayserispor ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.