Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! Tam 61 yıl sonra...
Süper Lig'de bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşıyor. Sarı-lacivertliler ilk kez 2 sezon üst üste ilk 5 içerisinde yer almazken, 30 senenin üzerine 2 sezondur Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.
Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, tarihi bir başarısızlığa imza attı.
Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.
Fenerbahçe, söz konusu sezonun ilk yarısını 17. sırada düşme hattında tamamlamış, son bölümde toparlanarak ligi 6. sırada noktalamıştı.
Başarısız geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak.
Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.
EN KÖTÜ DÖNEMİ 85-88 YILLARIYDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı.
Söz konusu dönemde iki defa 5'inci, 1 kere de 8. olarak sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 yıla kadarki en kötü dönemini yaşamıştı.
Bahse konu dönemde 85-86 ve 86-87 sezonlarında ligi 5. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda ise ilk 5'in dışında kaldı.
30 YIL SONRA ÜST ÜSTE 2 YIL AVRUPA'SIZ
Fenerbahçe, ligde yaşadığı başarısız sonuçların ardından Avrupa'dan da uzaklaştı.
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında boy gösterememişti.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ve ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.
Üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalacak sarı-lacivertliler, bu başarısızlığı 30 yıl sonra ilk defa yaşayacak.
Fenerbahçe, 1986-87, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste Avrupa kupalarında mücadele edememişti.
2 SEZONDUR ÇOK HIRÇIN
Fenerbahçe, son 2 sezonunda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkati çekti.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon toplamda gördüğü 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atmıştı.
Bu sezon da son maçlar öncesi kırmızı kart sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, ligde en kötü istatistiğe sahip durumda.
- 20.07.2020
- Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas hayatını kaybetti! Corona virüsü...
- Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ramazan Civelek dönüyor
- Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"
- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!
- Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...
- Tolgay Arslan'la transfer buluşması! Almanlar duyurdu
- Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı
- İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
- Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! Tam 61 yıl sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.