Adı Fenerbahçe ile anılan Emery'nin yeni takımı belli oldu!

Arsenal'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan İspanyol teknik adam Unai Emery'nin yeni adresi netleşti. İspanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde Villarreal ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Lig ve kupadakki kötü gidişatın ardından teknik direktör Javier Calleja ile yollarını ayırmaya hazırlanan La Liga temsilcisinin, mart ayı başında Emery'le temasa geçtiği kaydedildi.

Daha önce Paris Saint-Germain, Valencia ve Arsenal gibi önemli kulüpleri çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın adı yeni sezon öncesi hoca arayışında olan Fenerbahçe ile de anılmıştı.