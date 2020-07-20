Adı Fenerbahçe ile anılan Emery'nin yeni takımı belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Adı F.Bahçe ile anılmıştı! Yeni takımı belli oldu

Adı ile anılan Emery'nin yeni takımı belli oldu!

Adı Fenerbahçe ile anılan Emery'nin yeni takımı belli oldu!

'nin adayları arasında adı geçen 'nin, ekiplerinden Villarreal ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan İspanyol teknik adam 'nin yeni adresi netleşti. basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde Villarreal ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Lig ve kupadakki kötü gidişatın ardından Javier Calleja ile yollarını ayırmaya hazırlanan temsilcisinin, mart ayı başında Emery'le temasa geçtiği kaydedildi.

Daha önce Saint-Germain, ve Arsenal gibi önemli kulüpleri çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın adı yeni sezon öncesi hoca arayışında olan ile de anılmıştı.

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  1. 20.07.2020
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