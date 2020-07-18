Golcü arayışındaki Fenerbahçe'ye Borja Baston önerildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Menajerlerden F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!

Golcü arayışındaki 'ye önerildi

Golcü arayışındaki Fenerbahçe'ye Borja Baston önerildi

Golcü arayışında olan 'ye, menajerler sürpriz bir öneride bulundu. İngiliz ekibi 'nın serbest bıraktığı İspanyol forvet , sarı-lacivertli ekibe teklif edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Forvet hattına takviye yapmak isteyen 'ye, menajerler 'nın serbest bıraktığı İspanyol santrfor 'u önerildi. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun da scout ekibinden Baston için bilgi istediği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncunun Fenerbahçe'nin belirlediği şartlar içinde olması durumunda kadroya katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi. 27 yaşında ve 1.86 boyunda olan İsapanyol santrforun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Atletico Madrid altyapısında yetişen Baston, Aston Villa dışında Swansea, Alaves ve Real Zaragoza formaları da giymişti.

  1. 18.07.2020
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