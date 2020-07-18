Golcü arayışındaki Fenerbahçe'ye Borja Baston önerildi
Golcü arayışında olan Fenerbahçe'ye, menajerler sürpriz bir öneride bulundu. İngiliz ekibi Aston Villa'nın serbest bıraktığı İspanyol forvet Borja Baston, sarı-lacivertli ekibe teklif edildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, menajerler Aston Villa'nın serbest bıraktığı İspanyol santrfor Borja Baston'u önerildi. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun da scout ekibinden Baston için bilgi istediği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan İspanyol oyuncunun Fenerbahçe'nin belirlediği şartlar içinde olması durumunda kadroya katılma ihtimalinin olduğu ifade edildi. 27 yaşında ve 1.86 boyunda olan İsapanyol santrforun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Atletico Madrid altyapısında yetişen Baston, Aston Villa dışında Swansea, Alaves ve Real Zaragoza formaları da giymişti.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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